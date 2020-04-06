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      Підписаний Єрмаком у Мінську протокол не узаконює ОРДЛО, – Зеленський

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      Зеленський відповів на петицію проти відкликання підпису Єрмака / GettyImages

      В Офісі Президента відповіли на петицію щодо відкликання підпису Єрмака з протоколів у Мінську. Зазначають: документ не несе за собою правових наслідків і не узаконює ОРДЛО.

      Про це йдеться у відповіді президента на петицію "...з вимогою негайно відкликати підписи представника України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року".

      Що казав Єрмак Це лише декларація, – Єрмак розповів про скандальний документ, підписаний у Мінську

      Звернення до президента №22/088960-еп за короткий термін набрало потрібну для розгляду главою держави кількість підписів: 28 тисяч 817 з необхідних 25 тисяч. 6 квітня на неї відповіли в Офісі Президента: головна теза – робочий протокол не є якимось офіційним документом із правовими важелями.

      За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ – Протокол, який носить декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків (виникнення зобов’язань сторін), у тому числі жодним чином не легітимізує суб’єктність ОРДЛО,
      – йдеться у відповіді.

      Окрім того, у відповіді йдеться про:

      • Протокол не є міжнародним договором, відтак президент України не має повноважень відкликати підписи під робочим документом засідання ТКГ: це не регламентовано законодавством.
      • Склад ТКГ чітко визначений у преамбулах Протоколу за підсумками консультацій ТКГ від 5 вересня 2014 року та Меморандуму про виконання положень Протоколу від 19 вересня 2014 року.
      • Запрошені з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України можуть бути залучені до дискусій на майданчику ТКГ та в її робочих підгрупах. Зокрема до будь-яких консультативних механізмів, виключно у разі досягнення згоди у тристоронньому форматі – між Україною, Росією та ОБСЄ.
      • Підписаннцього Протоколу є частиною поточної роботи з реалізації Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську домовленостей.
      • Консультативна рада має стати технічним інструментом із дорадчими функціями для обговорення за участю громадян України – як вимушених переселенців, так і українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.
      • Питання щодо створення Консультативної ради буде опрацювано і з учасниками Нормандського формату.

      Скандальний документ підписаний у Мінську: основне

      • Зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську відбулася 11 березня. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак.
      • Під час зустрічі сторони підписали документ про створення консультативної ради, у якій братимуть участь представники України і бойовики з окупованих Росією територій Донбасу.
      • Росія називає вищезазначену Консультативну раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".
      • Протокол викликав шквал критики серед політиків, які звинувачують нового очільника ОПУ у держзраді. 
      • Зокрема, проти протоколу виступила група депутатів зі "Слуги народу" – президентської партії, яка мала б підтримувати такі рішення глави держави.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Офіс Президента Володимир Зеленський Новини політики Війна на Донбасі Окуповані території Дмитро Козак Мінські домовленості Андрій Єрмак
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