Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что, вероятнее всего, Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в Саудовской Аравии 11 марта. Перед встречей украинская сторона провела большую дипломатическую работу.

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"Если не удастся ее заключить, мы должны понимать: восстановить отношения с американцами уже точно не удастся. Это будет обида до конца каденции Дональда Трампа, до конца каденции Владимира Зеленского. И это без учета возможных последствий, которые могут быть для нас худшими", – сказал Иван Ступак.

При каком условии Украина получит военную помощь

Он добавил, что во время встречи будет переводчик, который будет объяснять все, что будет говорить американская делегация, чтобы история, которая случилась 28 февраля в Овальном кабинете, не повторилась.

Европейские делегации приложили усилия и стали медиаторами в примирении американской и украинской сторон, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Поэтому я ожидаю, что соглашение будет подписано, хотя американцы утверждают, что оно не привязано к военной помощи. То есть соглашение должны заключить, а потом они еще посмотрят на наше поведение, оценят, как мы настроены на заключение мира и какие первые шаги мы сделаем. Пока, к сожалению, ультимативные условия выдвигают только Украине,

– сказал Иван Ступак.

Он добавил, что подписание соглашения не имеет непосредственной причинно-следственной связи с восстановлением помощи. Хотя, конечно, помощь Украине нужна, и отказываться от нее никто не будет.

К слову, в Саудовской Аравии уже начались переговоры делегаций Украины и США. От украинской стороны присутствуют: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Украины Александр Сибига, а также заместитель Ермака Павел Палиса, министр обороны Рустем Умеров.

Со стороны США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц. Вероятно, что делегации будут обсуждать не только стратегическое партнерство, но и вопрос приостановки горячей фазы войны в Украине.