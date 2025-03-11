Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу зазначив, що, ймовірніше за все, Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини в Саудівській Аравії 11 березня. Перед зустріччю українська сторона провела велику дипломатичну роботу.

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"Якщо не вдасться її укласти, ми повинні розуміти: відновити стосунки з американцями вже точно не вдасться. Це буде образа до кінця каденції Дональда Трампа, до кінця каденції Володимира Зеленського. І це без урахування можливих наслідків, які можуть бути для нас найгіршими", – сказав Іван Ступак.

За якої умови Україна отримає військову допомогу

Він додав, що під час зустрічі буде перекладач, який пояснюватиме усе, що говоритиме американська делегація, щоб історія, яка трапилась 28 лютого в Овальному кабінеті, не повторилась.

Європейські делегації доклали зусиль і стали медіаторами в примиренні американської та української сторін, зокрема президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Тому я очікую, що угода буде підписана, хоча американці стверджують, що вона не прив'язана до військової допомоги. Тобто угоду мають укласти, а потім вони ще подивляться на нашу поведінку, оцінять, як ми налаштовані на укладання миру і які перші кроки ми зробимо. Поки що, на жаль, ультимативні умови висувають лише Україні,

– сказав Іван Ступак.

Він додав, що підписання угоди не має безпосереднього причинно-наслідкового зв'язку з відновленням допомоги. Хоча, звісно, допомога Україні потрібна, і відмовлятися від неї ніхто не буде.

До слова, в Саудівській Аравії вже розпочались перемовини делегацій України та США. Від української сторони присутні: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та глава МЗС України Олександр Сибіга, а також заступник Єрмака Павло Паліса, міністр оборони Рустем Умєров.

Зі сторони США присутні держсекретар Марко Рубіо та радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц. Ймовірно, що делегації будуть обговорювати не лише стратегічне партнерство, але й питання призупинки гарячої фази війни в Україні.