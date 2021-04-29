Государственное бюро расследований сообщило о подозрении подполковнику ВСУ. Военный этому присвоил 1,8 миллиона гривен на обеспечении горючим одной из воинских частей.

Подозреваемый занимал должность главного специалиста Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла Командования Сил логистики ВСУ. 60 тысяч килограммов горючего предназначалось для зоны ООС.

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Сумма убытков – 1,8 миллиона гривен

Однако оно попало в воинскую часть Киевской области. Заместитель командира торговал горючим с автозаправочными станциями. Эксперты уже оценили убытки – более чем в 1 миллион 766 тысяч гривен.

Военному грозит до 12 лет заключения

Военному выдвинули подозрение в завладении военным имуществом в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода. Если вину подполковника докажут, то ему придется провести в тюрьме до 12 лет.

Сейчас в Печерский райсуд Киева подали ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Другим причастным к преступлению сообщили о подозрении ранее.



Мужчина перепродавал топливо АЗС / Фото ГБР