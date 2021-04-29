Нажился на горючем: подполковник нанес ущерб государству почти на 2 миллиона
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении подполковнику ВСУ. Военный этому присвоил 1,8 миллиона гривен на обеспечении горючим одной из воинских частей.
Источник:ГБР
Подозреваемый занимал должность главного специалиста Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла Командования Сил логистики ВСУ. 60 тысяч килограммов горючего предназначалось для зоны ООС.
Читайте также "Откаты" за дороги: в Черновцах чиновник ОГА требовал 600 тысяч гривен взятки
Сумма убытков – 1,8 миллиона гривен
Однако оно попало в воинскую часть Киевской области. Заместитель командира торговал горючим с автозаправочными станциями. Эксперты уже оценили убытки – более чем в 1 миллион 766 тысяч гривен.
Военному грозит до 12 лет заключения
Военному выдвинули подозрение в завладении военным имуществом в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода. Если вину подполковника докажут, то ему придется провести в тюрьме до 12 лет.
Поделиться новостью