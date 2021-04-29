Державне бюро розслідувань повідомило про підозру підполковнику ЗСУ. Військовий цьому присвоїв 1,8 мільйона гривень на забезпеченні пальним однієї з військових частин.

Підозрюваний обіймав посаду головного спеціаліста Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики ЗСУ. 60 тисяч кілограмів пального призначалось для зони ООС.

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Сума збитків – 1,8 мільйона гривень

Проте воно потрапило до військової частини на Київщині. Заступник командира торгував пальним з автозаправними станціями. Експерти вже оцінили збитки – у понад 1 мільйон 766 тисяч гривень.

Військовому загрожує до 12 років ув'язнення

Військовому висунули підозру у заволодінні військовим майном у складі організованої злочинної групи, в умовах особливого періоду. Якщо вину підполковника доведуть, то йому доведеться провести у в’язниці до 12 років.

Наразі до Печерського райсуду Києва подали клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Іншим причетним до злочину повідомили про підозру раніше.

Чоловік перепродував пальне АЗС / Фото ДБР