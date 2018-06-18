Подполковника ВСУ задержали на взятке: требовал деньги от подчиненного

Подполковника Вооруженных сил Украины, который является командиром одного из подразделений, задержали на вымогательстве взятки от подчиненного офицера.

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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"Подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства командиром одного из подразделений ВСУ неправомерной выгоды в сумме 6 тысяч гривен от подчиненного офицера за не препятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другой воинской части", – говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что для того, чтобы получить взятку, военным была привлечена жена – именно ей передавались денежные средства по месту жительства в Запорожье.

17 июня подполковник "Ч" задержан сотрудниками военной контрразведки вместе со следователями военной прокуратуры и спецподразделения нацполиции Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения,

– отмечают в штабе.

По данному факту, по материалам военной контрразведки, военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.369-2 УК Украины «Злоупотребление влиянием», которой предусмотрено наказание в виде лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.