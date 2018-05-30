В Беларуси на взятке поймали помощника Лукашенко

В Беларуси 30 мая поймали на взятке помощника президента Александра Лукашенко – Сергея Ровнейко. Мужчина требовал 200 тысяч долларов. Сейчас он находится в СИЗО КГБ и дает показания.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси.

Читайте также: Впервые за несколько лет Лукашенко может посетить одну из стран Евросоюза

Ровнейко попал в поле зрения правоохранителей больше года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от разных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию,

– говорится в сообщении.

Ровнейко также был инспектором по Гродненской области.

"С санкции Главы государства проведено оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках", – сказано в сообщении.

Относительно помощника Лукашенко возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.