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У Білорусі на хабарі спіймали помічника Лукашенка

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Сергій Ровнейко
Сергій Ровнейко / politeka

У Білорусі 30 травня спіймали на хабарі помічника президента Олександра Лукашенка – Сергія Ровнейка. Чоловік вимагав 200 тисяч доларів. Зараз він знаходиться в СІЗО КДБ і дає свідчення.

Про це інформує прес-служба Комітету державної безпеки Білорусі.

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Ровнейко потрапив у поле зору правоохоронців більше року тому в зв'язку з інформацією про непоодинокі факти отримання хабарів від різних осіб за вирішення питань, що входять в його компетенцію,
– йдеться у повідомленні.

Ровнейко також був інспектором по Гродненській області.

"З санкції Глави держави проведено оперативно-розшукові заходи щодо документування протиправної діяльності посадової особи. При отриманні чергового хабара він затриманий з грошима в руках", – сказано в повідомленні.

Стосовно помічника Лукашенка порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 430 КК Білорусі, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

 

Теги: Новини політики Корупція Хабар Новини Білорусі Олександр Лукашенко
Джерело: 24 Канал
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