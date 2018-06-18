Підполковника ЗСУ затримали на хабарі: вимагав гроші від підлеглого

Підполковника Збройних сил України, який є командиром одного із підрозділів, затримали на вимаганні хабара від підлеглого офіцера.

Про це повідомив прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

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"Підрозділом військової контррозвідки зі складу Об’єднаних сил задокументовано факт вимагання командиром одного з підрозділів ЗСУ неправомірної вигоди в сумі 6 тисяч гривень від підлеглого офіцера за не перешкоджання у переведенні для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини", – йдеться у повідомленні штабу.

Зазначається, що для того, аби отримати хабар, військовим була залучена дружина – саме їй передавались кошти за місцем проживання в Запоріжжі.

17 червня підполковника "Ч" затримано співробітниками військової контррозвідки разом із слідчими військової прокуратури та спецпідрозділу нацполіції України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу,

– зазначають у штабі.

За даним фактом, за матеріалами військової контррозвідки, військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 КК України «Зловживання впливом», якою передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.