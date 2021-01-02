Двухдневная новогодняя вечеринка, которая продолжалась во Франции несмотря на карантин, таки завершилась. Но не потому, что отдыхающих разогнала полиция, а потому, что они сами начали разъезжаться домой.

Правоохранители взамен выписали 1 200 штрафов на 135 евро за нарушение карантинных ограничений. Об этом на своей твиттер-странице сообщил министр внутренних дел Жераль Дарманен.

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Но, похоже, участников вечеринки это не очень расстроило. Ведь они и сами заявляли, что им безразличны денежные взыскания, лишь бы полиция дала им встретить Новый год так, как хотят.

Как заметило издание BFMTV, к утру 2 января в огромном ангаре, где проходило нелегальное мероприятие, демонтировали акустическую систему. Участники вечеринки постепенно покидают город.



Полицейская "граница" на выезде с места вечеринки / Фото France Bleu Armorique

Перед выездом им приходится общаться с правоохранителями – те устанавливают личности нарушителей и проверяют, трезвые ли они. Известно, что нескольким участникам вечеринки удалось незаметно уехать ночью.

Скандальная вечеринка во Франции: что известно

Вечеринка началась во французском Бретани еще в предновогодний вечер, 31 декабря, и собрала почти 2,5 тысячи человек. Там собрались фанаты рейв-культуры со всей Франции и других государств Евросоюза.

Интересно! В полиции отмечают, что знали о проведении мероприятия заранее. Однако не смогли заблокировать его заблаговременно, поскольку люди собрались еще до начала комендантского часа.

Полицейские еще в новогоднюю ночь пытались прекратить мероприятие, но им это не удалось. Отдыхающие сопротивлялись – даже сожгли один из автомобилей правоохранителей. Поэтому пришлось вызывать подмогу.

Подпольную вечеринку пытались разогнать: смотрите видео

В конце концов, силовики решили не ставить жизнь сотен людей под угрозу, поэтому не прибегали к жестким мерам. Ведь это могло бы привести к неконтролируемому движению толпы.

Прокуратура уже возбудила дело за нелегальную организацию мероприятия в период пандемии, распространение наркотиков и столкновения с представителями охраны правопорядка.