Дводенна новорічна вечірка, яка тривала у Франції попри карантин, таки завершилася. Але не тому, що відпочивальників розігнала поліція, а через те, що вони самі почали роз'їжджатись додому.

Правоохоронці натомість виписали 1 200 штрафів на 135 євро за порушення карантинних обмежень. Про це на своїй твіттер-сторінці повідомив міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен.

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Та, схоже, учасників вечірки це не дуже засмутило. Адже вони й самі заявляли, що їм байдуже на грошові стягнення, лиш би поліція дала їм зустріти Новий рік так, як хочуть.

Як зауважило видання BFMTV, до ранку 2 січня у величезному ангарі, де відбувався нелегальний захід, демонтували акустичну систему. Учасники вечірки поступово покидають місто.



Поліцейський "кордон" на виїзді з місця вечірки / Фото France Bleu Armorique

Перед виїздом їм доводиться спілкуватися з правоохоронцями – ті встановлюють особи порушників та перевіряють, чи вони тверезі. Відомо, що кільком учасникам вечірки вдалося непомітно поїхати вночі.

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Вечірка почалась у французькому Бретані ще у передноворічний вечір, 31 грудня, та зібрала майже 2,5 тисячі людей. Там зібралися фанати рейв-культури з усієї Франції та інших держав Євросоюзу.

Цікаво! У поліції наголошують, що знали про проведення заходу заздалегідь. Однак не змогли заблокувати його завчасно, оскільки люди зібралися ще до початку комендантської години.

Поліцейські ще у новорічну ніч намагалася припинити дійство, але їм цього не вдалося. Відпочивальники чинили опір – навіть спалили одне з авто правоохоронців. Тож довелося викликати підмогу.

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Зрештою, силовики вирішили не ставити життя сотень людей під загрозу, тому не вдавалися до жорстких заходів. Адже це могло б призвести до неконтрольованого руху натовпу.

Прокуратура вже відкрила справу за нелегальну організацію заходу в період пандемії, розповсюдження наркотиків та сутичками з представниками охорони правопорядку.