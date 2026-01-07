Подпольная "скрепная" школа московского патриархата в Киеве: за дело взялась СБУ

Киевская городская прокуратура и Служба безопасности Украины взялись расследовать деятельность подпольной школы на базе монастыря УПЦ МП в Киеве. По обнародованной информации, в этой школе детей учили по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.

О ней ранее узнали журналисты "Свідство.Інфо". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Смотрите также История с итальянцем на границе: Дарья Мельниченко рассказала, как развивались события

СБУ взялась за советскую школу московского патриархата в Киеве

Следователи СБУ под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры начали расследование в отношении деятельности подпольной школы в монастыре Голосеевского района Киева, который принадлежит УПЦ МП.

Журналисты "Слідство.Інфо" узнали, что в школе детей учили по советским учебникам на русском языке и показывали им российские и советские пропагандистские фильмы. Дети в частности учили советские песни.

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают обстоятельства создания и функционирования указанного учебного заведения, проверяют, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были учиться официально, а также выясняют источники финансирования деятельности подпольной школы,

– рассказали в Офисе Генпрокурора.

Что известно о подпольной школе монастыря УПЦ МП в Киеве?