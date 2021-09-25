Вытащили из машины, а дальше все в тумане, – пострадавшая

Вита – студентка. В конце августа она ехала на автомобиле из Полтавы в Киев на учебу. Внезапно на трассе девушку подрезало авто, поэтому ей пришлось остановиться.

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Я не знаю, как я справилась с машиной, не врезалась никуда. Нагло подрезали, вытащили, а дальше – как в каком-то тумане. Ужасные дни были. Никому не пожелаю пережить. Честно, даже были мысли что это – розыгрыш,

– призналась Кириченко.

Она отметила, что потеряла сознание, а очнулась через несколько часов связанная скотчем на кровати в чужой квартире. Вита даже не знала, в каком месте она находится. Больше студентка боялась, что над ней будут издеваться.

Через некоторое время на телефоны родителей девушки пришло сообщение с текстом: "Если хотите увидеть дорогого человека – свяжитесь в телеграм-канале. Похитители требовали выкуп в почти полмиллиона долларов в биткоинах. Чтобы эмоционально повлиять на родителей, они присылали фото и видео их дочери, прикованной наручниками.

"Мы не имели права никому ничего говорить, потому что мы не знали, кто похитители. У нас было миллион версий. В основном – это конкуренты по бизнесу и политика", – отметила мама Виты.

Я не ожидала, что это все закончится и родители меня найдут. Я, когда приехала домой, то не могла сдерживать эмоций и слез, когда родителей увидела. Это ужасно,

– рассказала студентка.

Организатора похищения подозревают в убийстве подруги Виты

20-летнего организатора похищения подозревают в умышленном убийстве с особой жестокостью. До суда он находится в СИЗО.

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По данным следствия, парень убил 18-летнюю Анастасию – подругу детства Виты. Трагедия случилась на столичной квартире. Следователи считают, что Анастасия нравилась подозреваемому, но он жестоко зарезал ее, а после того убежал. На данный момент правоохранители не подтвердили, но и не опровергли, что эти преступления связаны. Вита же говорит, что никогда парня не видела.

Детали похищения