Никиту начали разыскивать в марте 2022 года. Тогда к правоохранителям обратилась его мама. Женщина рассказала, что парень утром вышел из дома и не вернулся.

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Тогда украинцам сообщили, что Никита – худощавого телосложения, имеет темные волосы. Подросток был одет в черную шапку и куртку, а также черные брюки с белыми полосками.

В течение нескольких месяцев никакой информации не было. Люди волновались о парне.

Никита уехал в Германию

Разыскивали Никиту одесские правоохранители.

Одесские полицейские установили местонахождение пропавшего три месяца назад 15-летнего Никиты. Долговременные поиски подростка завершились в сотне километров от Украины,

– говорится в сообщении.

Полицейские опросили родственников, друзей и знакомых подростков. Также правоохранители проверили адреса возможного пребывания молодого человека. Так удалось установить, что он уехал в Германию.

Уже через несколько дней полицейские смогли выйти на связь с подростком и узнать его адрес.

Когда мама Никиты узнала, где ее сын, она немедленно поехала к нему. Подросток рассказал, что уехал за границу вместе со знакомыми. Причиной этого решения стали боевые действия. Родным парень не сообщил об этом потому, что не было телефонной связи.

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