Микиту почали розшукувати у березні 2022 року. Тоді до правоохоронців звернулася його мама. Жінка розповіла, що хлопець вранці вийшов з дому й не повернувся.

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Тоді українцям повідомили, що Микита – худорлявої статури, має темне волосся. Підліток був одягнений у чорну шапку та куртку, а також – чорні штани з білими смужками.

Упродовж декількох місяців жодної інформації не було. Люди хвилювалися за хлопця.

Микита виїхав до Німеччини

Розшукували Микиту одеські правоохоронці.

Одеські поліцейські встановили місце знаходження зниклого три місяці тому 15-річного Микити. Довготривалі пошуки підлітка завершилися за сотні кілометрів від України,

– мовиться у повідомленні.

Поліцейські опитали родичів, друзів та знайомих підлітка. Також правоохоронці перевірили адреси можливого перебування хлопця. Так вдалося встановити, що він виїхав до Німеччини.

Вже через декілька днів поліцейські змогли вийти на зв'язок з підлітком. Тоді ж вдалося встановити його адресу.

Коли мама Микити довідалася, де її син, вона негайно поїхала до нього. Підліток розповів, що виїхав за кордон разом зі знайомими. Причиною такого рішення стали бойові дії. Рідним хлопець не повідомив про це тому, що не було телефонного зв'язку.

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