Группа подростков с аккаунта девушки в интернете предлагали жертве встретиться и напали на него, когда он согласился и пришел на определенное место. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Киева.

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Какие детали рассказали в полиции

По данным правоохранителей, юноша познакомился в интернете с 15-летней девушкой и договорился с ней о встрече, не догадываясь о ее настоящем возрасте. Прибыв на место, он неожиданно стал жертвой нападения: группа подростков в балаклавах набросилась на него, избила и нанесла удары металлической цепью. Один из нападавших также отобрал у парня мобильный телефон.

Полицейские быстро установили всех причастных. Среди них – четверо юношей в возрасте 14 – 15 лет, которые непосредственно участвовали в избиении, а также две 15-летние девушки, что снимали событие на телефон. Именно одна из них была инициатором встречи с потерпевшим.

Нападавшим сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, и одному из них – в совершении грабежа,

– сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве группа подростков избила парня цепями и хвасталась отобранным телефоном в соцсетях.