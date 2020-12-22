Корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк брал интервью у шеф-редактора российского издания The Insider Романа Доброхотова. И при записи эфира подростки в одной из московских улиц воскликнули "Слава Украине".

"Слава Украине" на улицах Москвы

Соответствующее видео Цимбалюк выложил в фейсбуке. У Доброхотова он интересовался мнением об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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Российский журналист как раз готовился к записи интервью. И тут мимо прошла компания ребят. Неожиданно для обоих те воскликнули "Слава Украине" и пошли дальше.

Украинец на это ответил: "Героям Слава", а русский: "Спасибо". Впоследствии Доброхотов добавил, улыбаясь: "Прогрессивный район". Цимбалюк же признался, что в первые секунды даже смутился.

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