Кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк брав інтерв'ю у шеф-редактора російського видання The Insider Романа Доброхотова. І під час запису ефіру підлітки на одній із московських вулиць вигукнули "Слава Україні".

"Слава Україні" на вулицях Москви

Відповідне відео Цимбалюк виклав у фейсбуці. У Доброхотова він цікавився думкою щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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Російський журналіст якраз готувався до запису інтерв'ю. І ту повз пройшла компанія хлопців. Неочікувано для обох ті вигукнули "Слава Україні" та пішли далі.

Українець на це відповів: "Героям Слава", а росіянин: "Дякуємо". Згодом Доброхотов додав, усміхаючись: "Прогресивний район". Цимбалюк же зізнався, що у перші секунди навіть зніяковів.

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