Они погибли в результате падения с многоэтажки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Несовершеннолетние погибли в результате падения с 16-го этажа

Полиция получила сообщение о происшествии в 18:20 от врачей скорой помощи. Они рассказали о двух людях, которые погибли от травм, полученных в результате падения с высоты, что произошло на улице Княгини Ольги во Львове.

Сейчас личности погибших устанавливаются. Также предварительно установлено, что парень и девушка могли выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по пункту 1 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство"", – указали в пресс-службе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что в начале апреля в Шевченковском районе Киева избили 16-летнюю девушку. Начато уголовное производство.