Вони загинули внаслідок падіння з багатоповерхівки. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини.

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Неповнолітні загинули внаслідок падіння з 16-го поверху

Поліція отримала повідомлення про подію о 18:20 від лікарів швидкої допомоги. Вони розповіли про двох осіб, які загинули від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, що сталось на вулиці Княгині Ольги у Львові.

Наразі особи загиблих встановлюються. Також попередньо встановлено, що хлопець і дівчина могли випасти з балкону сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

"Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за пунктом 1 частиною 2 статтею 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство"", – вказали в пресслужбі.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що на початку квітня у Шевченківському районі Києва побили 16-річну дівчину. Розпочато кримінальне провадження.