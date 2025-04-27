Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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У Києві побили неповнолітню

Досудове розслідування встановило, що на початку квітня цього року 16-річна місцева жителька разом зі знайомими відпочивала у квартирі друзів. Компанія вживала спиртні напої.

Серед присутніх був і 20-річний колишній хлопець постраждалої. За даними поліції, під час відпочинку у них стався конфлікт. Хлопець побив неповнолітню.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

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Аби встановити тяжкість тілесних ушкоджень, потерпілу направили на судово-медичну експертизу. Наразі тривають слідчі дії, допити свідків і очевидців події.

Також вирішується питання щодо повідомлення хлопцю про підозру.