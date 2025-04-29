Правоохоронці зайнялися розслідуванням. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Рівненщини.

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Поліція знайшла матір мертвого немовляти

Новонароджену дитину без ознак життя знайшли біля смітників на вулиці Кулика і Гудачека. Тіло було загорнуте у покривало.

Про страшну знахідку до поліції повідомила 62-річна місцева мешканка приблизно о 02:10 29 квітня.

Матір дитини уже знайшли.

Працівники карного розшуку оперативно встановили жінку, яка народила дівчинку. З нею спілкуються правоохоронці,

– також повідомили у поліції.

Наразі тіло дитини перебуває у морзі. Буде проведена судово-медична експертиза та встановлений точний час смерті.

Поліція розпочала досудове розслідування та відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства малолітньої дитини. Це попередня правова кваліфікація.

Тривають слідчі дії, аби встановити усі обставини інциденту.

Нагадаємо, днями поліція повідомляла, що у Рівному 14-річний підліток постраждав через вибух літієвої батарейки – у нього травматична ампутація 3 пальців руки. Ще один хлопець 13 років травмувався у селі Городок – через вибух петарди у постраждалого переломи 2 пальців руки.