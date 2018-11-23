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      Подростки похитили самолет в США: чем завершилась их выходка

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      Ребята летали на похищенном спортивном самолете
      Ребята летали на похищенном спортивном самолете / deseretnews

      В американском штате Юта двое подростков угнали спортивный самолет и успешно пролетели на нем 20 километров. После посадки ребят сразу задержали правоохранители.

      Об этом сообщает Deseret News.

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      Известно, что подростки, которые украли самолет, проживают в приюте. На несколько дней они приехали в гости к друзьям в район Дженсен.

      22 ноября 14-летний и 15-летний мальчишки на угнанном тракторе приехали к взлетной полосе, где сели в самолет и самостоятельно поднялись на нем в небо.

      Свидетели инцидента сообщили, что самолет летел очень низко вдоль магистрали.

      Подростки планировали улететь в свой приют, однако уже в воздухе изменили свое решение. Так, ребята пролетели 20 километров и приземлились в региональном аэропорту города Вернал, где их и задержали правоохранители.

      Сейчас оба парня находятся в воспитательной колонии Сплит Маунтейн. Полиция ведет досудебное расследование по нескольким обвинениям.

      Теги: Дети и несовершеннолетние авиация Курьезные новости Новости США
      Источник: 24 Канал
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