Подростки похитили самолет в США: чем завершилась их выходка

В американском штате Юта двое подростков угнали спортивный самолет и успешно пролетели на нем 20 километров. После посадки ребят сразу задержали правоохранители.

Об этом сообщает Deseret News.

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Известно, что подростки, которые украли самолет, проживают в приюте. На несколько дней они приехали в гости к друзьям в район Дженсен.

22 ноября 14-летний и 15-летний мальчишки на угнанном тракторе приехали к взлетной полосе, где сели в самолет и самостоятельно поднялись на нем в небо.

Свидетели инцидента сообщили, что самолет летел очень низко вдоль магистрали.

Подростки планировали улететь в свой приют, однако уже в воздухе изменили свое решение. Так, ребята пролетели 20 километров и приземлились в региональном аэропорту города Вернал, где их и задержали правоохранители.

Сейчас оба парня находятся в воспитательной колонии Сплит Маунтейн. Полиция ведет досудебное расследование по нескольким обвинениям.