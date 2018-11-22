В Италии оштрафовали 5-летнего ребенка за превышение скорости на самокате

В Венеции на площади Сан-Марко 5-летнему мальчику выписали штраф в 66 евро 88 центов за быструю езду на электросамокате.

Об этом сообщает ANSA.

Читайте также: В Германии юношу лишили водительских прав через час после экзамена

Отец ребенка уже заявил, что будет обжаловать решение в суде.

Отреагировала на инцидент и представительница оппозиционной Демократической партии Моника Самбо, назвав штраф абсурдным.

Площадь Сан-Марко не должна стать парком развлечений, но какой вред может нанести пятилетний мальчик?

– удивляется политик.

Действия полицейских раскритиковали и в сети. Мол, это слишком с их стороны выписывать штраф ребенку.

Добавим, что в Венеции недавно запретили кататься на самокатах и роликах.