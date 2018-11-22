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      В Италии оштрафовали 5-летнего ребенка за превышение скорости на самокате

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      В Италии оштрафовали 5-летнего ребенка за превышение скорости на самокате
      / ANSA

      В Венеции на площади Сан-Марко 5-летнему мальчику выписали штраф в 66 евро 88 центов за быструю езду на электросамокате.

      Об этом сообщает ANSA.

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      Отец ребенка уже заявил, что будет обжаловать решение в суде.

      Отреагировала на инцидент и представительница оппозиционной Демократической партии Моника Самбо, назвав штраф абсурдным.

      Площадь Сан-Марко не должна стать парком развлечений, но какой вред может нанести пятилетний мальчик?
      – удивляется политик.

      Действия полицейских раскритиковали и в сети. Мол, это слишком с их стороны выписывать штраф ребенку.

      Добавим, что в Венеции недавно запретили кататься на самокатах и роликах.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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