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      В Германии юношу лишили водительских прав через час после экзамена

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      В Германии 18-летнего парня лишили прав через 49 минут после того, как их ему вручили
      В Германии 18-летнего парня лишили прав через 49 минут после того, как их ему вручили / Фото из открытых источников

      В Германии 18-летнего парня лишили прав через 49 минут после того, как их ему вручили. Парня задержали за превышение скорости.

      Об этом сообщает Общественное.

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      В немецком городе Гемера юноша ехал вместе с друзьями из успешной сдачи теста по вождению. Парень превысил допустимую скорость. Полиция считает, что он так сделал чтобы поразить своих друзей умениями.

      Какие-то вещи – вечны, а что-то длится всего час,
      – пошутила полиция в своем заявлении по этому поводу.

      Теперь парень может вернуть свои водительские права только когда пересдаст экзамен по вождению. Более того, испытательный срок как "новоиспеченного водителя" ему продолжат с 2 до 4 лет. Кроме того, парня оштрафовали на 200 евро.

      Теги: Курьезные новости Полиция
      Источник: 24 Канал
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