В Германии юношу лишили водительских прав через час после экзамена

В Германии 18-летнего парня лишили прав через 49 минут после того, как их ему вручили. Парня задержали за превышение скорости.

Об этом сообщает Общественное.

Читайте также: В России патрульные потушили пожар снежками, их хотят наградить

В немецком городе Гемера юноша ехал вместе с друзьями из успешной сдачи теста по вождению. Парень превысил допустимую скорость. Полиция считает, что он так сделал чтобы поразить своих друзей умениями.

Какие-то вещи – вечны, а что-то длится всего час,

– пошутила полиция в своем заявлении по этому поводу.

Теперь парень может вернуть свои водительские права только когда пересдаст экзамен по вождению. Более того, испытательный срок как "новоиспеченного водителя" ему продолжат с 2 до 4 лет. Кроме того, парня оштрафовали на 200 евро.