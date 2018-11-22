В Італії оштрафували 5-річну дитину за перевищення швидкості на самокаті
У Венеції на площі Сан-Марко 5-річному хлопчику виписали штраф у 66 євро 88 центів за швидку їзду на електросамокаті.
Про це повідомляє ANSA.
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Батько дитини вже заявив, що оскаржуватиме рішення у суді.
Відреагувала на інцидент і представниця опозиційної Демократичної партії Моніка Самбо, назвавши штраф абсурдним.
Площа Сан-Марко не повинна стати парком розваг, але якої шкоди може завдати п'ятирічний хлопчик?
– дивується політикиня.
Дії поліцейських розкритикували і в мережі. Мовляв, це занадто з їхнього боку виписувати штраф дитині.
Додамо, що у Венеції нещодавно заборонили кататися на самокатах і роликах.
Джерело: 24 Канал
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