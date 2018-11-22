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      В Італії оштрафували 5-річну дитину за перевищення швидкості на самокаті

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      В Італії оштрафували 5-річну дитину за перевищення швидкості на самокаті
      / ANSA

      У Венеції на площі Сан-Марко 5-річному хлопчику виписали штраф у 66 євро 88 центів за швидку їзду на електросамокаті.

      Про це повідомляє ANSA.

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      Батько дитини вже заявив, що оскаржуватиме рішення у суді. 

      Відреагувала на інцидент і представниця опозиційної Демократичної партії Моніка Самбо, назвавши штраф абсурдним.

      Площа Сан-Марко не повинна стати парком розваг, але якої шкоди може завдати п'ятирічний хлопчик? 
      – дивується політикиня. 

      Дії поліцейських розкритикували і в мережі. Мовляв, це занадто з їхнього боку виписувати штраф дитині.

      Додамо, що у Венеції нещодавно заборонили кататися на самокатах і роликах.

      Теги: Курйозні новини Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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