В Італії оштрафували 5-річну дитину за перевищення швидкості на самокаті

У Венеції на площі Сан-Марко 5-річному хлопчику виписали штраф у 66 євро 88 центів за швидку їзду на електросамокаті.

Про це повідомляє ANSA.

Читайте також: У Німеччині юнака позбавили водійських прав за годину після іспиту

Батько дитини вже заявив, що оскаржуватиме рішення у суді.

Відреагувала на інцидент і представниця опозиційної Демократичної партії Моніка Самбо, назвавши штраф абсурдним.

Площа Сан-Марко не повинна стати парком розваг, але якої шкоди може завдати п'ятирічний хлопчик?

– дивується політикиня.

Дії поліцейських розкритикували і в мережі. Мовляв, це занадто з їхнього боку виписувати штраф дитині.

Додамо, що у Венеції нещодавно заборонили кататися на самокатах і роликах.