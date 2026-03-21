Подросток, который год назад вытащил маму из "автобуса смерти", оказался в больнице из-за обстрела

В Сумах во время российского обстрела снова пострадал подросток, который год назад спас свою маму после ракетного удара по автобусу. 16-летний парень получил тяжелые ранения и сейчас проходит лечение.

Это уже второй раз, когда он оказался под вражеским ударом. Об этом сообщает "Кордон Медиа".

Что известно об истории парня?

В результате российской атаки на Сумы 18 марта ранения получил 16-летний подросток, который год назад пережил ракетный удар и спас свою мать из разрушенного автобуса.

На этот раз парень находился на остановке вблизи территориального центра комплектования, когда российский беспилотник атаковал этот участок. Именно там он и попал под повторный обстрел.

В результате атаки подросток получил тяжелые ранения лица. Врачи сообщают, что ему необходимо сложное хирургическое вмешательство, в частности установление металлической пластины в щеку.

О ранении Максима его мама узнала по телефону. Перед тем как подростка отвезли в больницу, он успел продиктовать ее номер. Женщине позвонил волонтер Артем, который оказывал парню домедицинскую помощь.

После обстрела состояние парня было критическим – его госпитализировали в реанимацию. Впоследствии его стабилизировали и перевезли в Киев, где он продолжает лечение в "Охматдете". Ему нужно устанавливать металлическую пластину в щеку.

Это уже второй случай, когда он становится жертвой российских атак. В апреле 2025 года парень вместе с мамой находился в автобусе, который попал под ракетный удар в центре Сум. Тогда транспорт был разрушен, а мать получила тяжелые травмы. Несмотря на это, подросток самостоятельно вытащил ее из искореженного автобуса, фактически спасая ей жизнь.

После той трагедии парень долгое время восстанавливался и даже вынужден был прекратить занятия спортом, хотя имел значительные успехи в боевых искусствах.

Он был очень перспективным спортсменом, я всегда делал на него большие ставки. Максим занимал призовые места, на каждом соревновании был на пьедестале. Прошлогоднюю атаку он пережил очень тяжело. Спорт пришлось поставить на паузу, но он все равно приходил на тренировки,

– рассказал тренер парня Владимир Стрельченко.

Несмотря на пережитое, он хотел вернуться к тренировкам и нормальной жизни. Однако новый обстрел снова перечеркнул эти планы.

Что известно об атаке на Сумы 18 марта?