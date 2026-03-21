Воздушную тревогу объявили около 7 утра из-за угрозы ракетных ударов и беспилотников. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Что известно о последствиях атаки?

Утром российские войска совершили атаку на Запорожье.

Почти сразу после этого жители услышали первые взрывы. В городе фиксировали серию громких звуков, что свидетельствовало о работе противовоздушной обороны или попадания.

Российский беспилотник разрушил частный дом в областном центре. Погибли мужчина и женщина, две девочки – 15 и 11 лет – получили травмы. Данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

Последствия атаки на Запорожье / Фото Иван Федоров

Сейчас соответствующие службы работают на местах ударов. Спасатели и медики оказывают помощь и ликвидируют последствия атаки.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы. Информация о типе вооружения, которым был осуществлен удар, а также окончательные последствия атаки будет сообщена дополнительно.

