В результате столкновения погибли водитель и три его пассажира. ДТП произошло около часа ночи 24 октября.
Посмотрите На Харьковщине фура влетела в припаркованный грузовик: один из водителей погиб
За рулем был подросток
Авария произошла между селами Давидов Брод и Малая Александровка Бериславского района. Volkswagen Touareg, которым управлял 15-летний парень, врезался в дерево.
Водитель и трое пассажиров внедорожника погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Внедорожник влетел в дерево
В салоне автомобиля, кроме водителя, находились 5 пассажиров. Односельчане, которым было всего 15, 20 и 21 год, вместе с водителем погибли на месте ДТП.
Еще двоих 17-летних пассажиров забрали в центральную больницу с травмами различной степени тяжести.
Событие квалифицировали по части 3 статьи 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Сейчас устанавливают все обстоятельства аварии.
Предыдущее резонансное ДТП на Харьковщине: что известно
- 19 октября недалеко от Харькова произошло ДТП, в котором погибли три человека.
- Микроавтобус Volkswagen столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе Красноград – Перещепино – Днепр.
- Три человека получили травмы, их госпитализировали.
- Против водителя буса открыли уголовное производство за нарушение ПДД.
- По решению суда, водитель микроавтобуса 60 суток будет находиться под стражей.