Внаслідок зіткнення загинули водій і три його пасажири. ДТП сталася близько першої ночі 24 жовтня.
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За кермом був підліток
Аварія сталася між селами Давидів Брід та Мала Олександрівка Бериславського району. Volkswagen Touareg, яким керував 15-річний хлопець, врізався у дерево.
Водій та троє пасажирів позашляховика загинули на місці події. Ще двоє пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості.
Позашляховик влетів у дерево
У салоні автомобіля, окрім водія, перебували 5 пасажирів. Односельці, яким було лише 15, 20 та 21 рік, разом з водієм загинули на місці ДТП.
Ще двох 17-річних пасажирів забрали у центральну лікарню з травмами різного ступеню тяжкості.
Подію кваліфікували за частиною 3 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Наразі встановлюють усі обставини аварії.
Попередня резонансна ДТП на Харківщині: що відомо
- 19 жовтня неподалік Харкова сталася ДТП, у якій загинули троє людей.
- Мікроавтобус Volkswagen зіштовхнувся з вантажівкою КАМАЗ на трасі Красноград – Перещепине – Дніпро.
- Троє людей отримали травми, їх шпиталізували.
- Проти водія буса відкрили кримінальне провадження за порушення ПДР.
- За рішенням суду, водій мікроавтобуса 60 діб перебуватиме під вартою.