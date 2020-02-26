Подросток похитил маршрутку с пассажирами в Ровно: фото

В Ровно пассажиры маршрутки номер 51 невольно стали соучастниками преступления. Ведь этот транспорт был похищен несовершеннолетним парнем.

Инцидент произошел на улице Соборная в 6:30, рассказал в соцсети Роман Ильючик, который сел в этот транспорт.

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Маршрутку заблокировал экипаж патрульной полиции. Трех пассажиров не выпускали до выяснения всех обстоятельств, угрожая надеть наручники.

О похищении маршрутки полиции сообщил водитель, информирует местный сайт Rivnepost. Все документы и ключи были внутри машины. Патрульные нашли маршрутку и остановили ее в центре. За рулем находился несовершеннолетний житель Малого Алексина (со слов пассажиров – ром), которому 16 лет.

Парень объяснил, что увидел ключи внутри маршрутки и решил покататься. По результатам экспертизы несовершеннолетний был трезв.



Маршрутка, которую похитил несовершеннолетний / Фото: Facebook

На место происшествия приехал отец 16-летнего парня и водитель маршрутки №51.