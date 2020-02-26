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      Подросток похитил маршрутку с пассажирами в Ровно: фото

      - Читати новину українською
      16-летний парень похитил маршрутку и катался по городу / facebook.com

      В Ровно пассажиры маршрутки номер 51 невольно стали соучастниками преступления. Ведь этот транспорт был похищен несовершеннолетним парнем.

      Инцидент произошел на улице Соборная в 6:30, рассказал в соцсети Роман Ильючик, который сел в этот транспорт.

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      Маршрутку заблокировал экипаж патрульной полиции. Трех пассажиров не выпускали до выяснения всех обстоятельств, угрожая надеть наручники.

      О похищении маршрутки полиции сообщил водитель, информирует местный сайт Rivnepost. Все документы и ключи были внутри машины. Патрульные нашли маршрутку и остановили ее в центре. За рулем находился несовершеннолетний житель Малого Алексина (со слов пассажиров – ром), которому 16 лет.

      Парень объяснил, что увидел ключи внутри маршрутки и решил покататься. По результатам экспертизы несовершеннолетний был трезв.

      Маршрутка викрадення
      Маршрутка, которую похитил несовершеннолетний / Фото: Facebook

      На место происшествия приехал отец 16-летнего парня и водитель маршрутки №51.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Ровно Курьезные новости
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