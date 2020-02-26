Підліток викрав маршрутку із пасажирами у Рівному: фото

У Рівному пасажири маршрутки номер 51 мимоволі стали співучасниками злочину. Адже цей транспорт був викрадений неповнолітнім хлопцем.

Інцидент стався на вулиці Соборна о 6:30, розповів у соцмережі Роман Ільючик, який сів до цього транспорту.

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Маршрутку заблокував екіпаж патрульної поліції. Трьох пасажирів не випускали до з’ясування всіх обставин, погрожуючи вдягнути кайданки.

Зі слів правоохоронців, про викрадення маршрутки повідомив водій. Усі документи та ключі були всередині машини. Патрульні знайшли маршрутку і зупинили її в центрі. За кермом перебував неповнолітній мешканець Малого Олексина (зі слів пасажирів – ром), якому 16 років.

Хлопець пояснив, що побачив ключі всередині маршрутки і вирішив покататися. За результатами експертизи неповнолітній був тверезим.



Маршрутка, яку викрав неповнолітній / Фото: Facebook

На місце події приїхав батько 16-річного хлопця та водій маршрутки №51.