Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал трех подозреваемых в нападении на авто Укрпочты. Четверо мужчин взорвали почтовую "Газельку", похитили 2,5 миллиона гривен и пытались убежать. Однако всех их уже задержали.

Четвертом мужчине, который причастен к подрыву, меру пресечения будут избирать в этот же день, однако позже. Об этом информируют в пресс-службе Нацполиции.

Подробно Похитили 2,5 миллиона гривен и пистолет: автомобиль Укрпочты взорвали на Полтавщине

Мужчины будут находиться под арестом в течение 60 суток без права внесения залога. О такой мере пресечения для них ходатайствовал следователь и процессуальный руководитель прокуратуры.

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Подрыв автомобиля Укрпочты на Полтавщине: коротко

В селе Тишки Полтавской области мужчины напали на автомобиль Укрпочты.

мужчины напали на автомобиль Укрпочты. Злоумышленники взорвали "Газель", украли из нее более 2,5 миллиона гривен , а также завладели пистолетом охранника.

, а также завладели пистолетом охранника. На фото с места взрыва было заметно, что он случился внутри автомобиля. В то же время, как злоумышленники заложили взрывчатку – пока неизвестно.

Оба работника Укрпочты , находившиеся в авто, попали в больницу с многочисленными травмами.

, находившиеся в авто, Четверо мужчин, которые напали, попытались скрыться. Вскоре трех из них нашли в Киеве, еще одного – в Лубнах на Полтавщине.

Местные СМИ сообщают: один из задержанных – работник Укрпочты , остальные – безработные.

, остальные – безработные. Тем временем правоохранители предполагают, что автомобиль взорвали дистанционно. А самодельное взрывное устройство вмонтировали ранее.