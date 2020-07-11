Подрыв авто Укрпочты: трех подозреваемых арестовали
Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал трех подозреваемых в нападении на авто Укрпочты. Четверо мужчин взорвали почтовую "Газельку", похитили 2,5 миллиона гривен и пытались убежать. Однако всех их уже задержали.
Четвертом мужчине, который причастен к подрыву, меру пресечения будут избирать в этот же день, однако позже. Об этом информируют в пресс-службе Нацполиции.
Подробно Похитили 2,5 миллиона гривен и пистолет: автомобиль Укрпочты взорвали на Полтавщине
Мужчины будут находиться под арестом в течение 60 суток без права внесения залога. О такой мере пресечения для них ходатайствовал следователь и процессуальный руководитель прокуратуры.
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Подрыв автомобиля Укрпочты на Полтавщине: коротко
- В селе Тишки Полтавской области мужчины напали на автомобиль Укрпочты.
- Злоумышленники взорвали "Газель", украли из нее более 2,5 миллиона гривен, а также завладели пистолетом охранника.
- На фото с места взрыва было заметно, что он случился внутри автомобиля. В то же время, как злоумышленники заложили взрывчатку – пока неизвестно.
- Оба работника Укрпочты, находившиеся в авто, попали в больницу с многочисленными травмами.
- Четверо мужчин, которые напали, попытались скрыться. Вскоре трех из них нашли в Киеве, еще одного – в Лубнах на Полтавщине.
- Местные СМИ сообщают: один из задержанных – работник Укрпочты, остальные – безработные.
- Тем временем правоохранители предполагают, что автомобиль взорвали дистанционно. А самодельное взрывное устройство вмонтировали ранее.