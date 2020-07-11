Октябрський районний суд Полтави задовольнив клопотання прокурора і заарештував трьох підозрюваних у нападі на авто Укрпошти. Четверо чоловіків підірвали поштову "Газельку", викрали 2,5 мільйона гривень і намагалися втекти. Однак усіх їх вже затримали.

Четвертому чоловіку, який причетний до підриву, захід обиратимуть цього ж дня, проте пізніше. Про це інформують у пресслужбі Нацполіції.

Детально Викрали 2,5 мільйона гривень і пістолет: автомобіль Укрпошти підірвали на Полтавщині

Чоловіки перебуватимуть під арештом протягом 60 діб без права внесення застави. Про такий запобіжний захід для них клопотав слідчий та процесуальний керівник прокуратури.

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Підрив автомобіля Укрпошти на Полтавщині: коротко

У селі Тишки Полтавської області чоловіки напали на автомобіль Укрпошти.

чоловіки напали на автомобіль Укрпошти. Зловмисники підірвали "Газель", вкрали з неї понад 2,5 мільйона гривень , а також заволоділи пістолетом охоронця.

, а також заволоділи пістолетом охоронця. На фото з місця вибуху було помітно, що він трапився всередині автомобіля. Водночас, як зловмисники заклали вибухівку – наразі невідомо.

Обоє працівників Укрпошти , що перебували в авто, потрапили до лікарні з численними травмами .

, що перебували в авто, . Четверо чоловіків, які здійснили напад, спробували втекти. Недвовзі трьох із них знайшли у Києві, ще одного – у Лубнах на Полтавщині.

Місцеві ЗМІ інформують: один з затриманих – працівник Укрпошти , решта – безробітні.

, решта – безробітні. Тим часом правоохоронці припускають, що автомобіль підірвали дистанційно. А саморобний вибуховий пристрій вмонтували раніше.