Подрыв ГЭС имеет большие последствия, чем применение ядерки: почему мир отреагировал так мягко

В начале июня россияне цинично взорвали Каховскую ГЭС, повлекшие за собой масштабную техногенную катастрофу. К сожалению, мир отреагировал на теракт довольно сдержанно.

Там есть разведки и ответственные лидеры, которые должны принимать решения для своих стран. Удивляет, что на самом деле они ошибаются не впервые. Никто не понимает, что будет в следующем году, а они пишут стратегии на 30 лет вперед. Об этом 24 Каналу сказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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"Смелости не хватает в мыслях и действиях. Надо оценить все ресурсы, все факторы и сделать шаг вперед перед Путиным, а не за ним. Этот шаг может снять все вопросы", – подчеркнул экспосол.

Чалый о реакции мира на подрыв Каховской ГЭС: смотрите видео

Диктатор чувствует слабость

Владимир Путин пользуется ядерным шантажом или угрожает оружием массового поражения, ощущая эту слабость. Да, она действительно есть.

По словам Чалого, подрыв Каховской ГЭС по долгосрочным последствиям – это больше, чем подрыв тактического ядерного заряда. В нашем представлении ядерное оружие представляет нечто такое, что никогда не будет применено. По сути, это не оружие, а элемент сдерживания.

И так Запад рассматривался всегда. В Советском Союзе и России – это оружие поля боя, оружие массового поражения. А на Западе это орудие массового поражения. В этом огромная разница,

– подчеркнул посол.

Россия допускает использование этого. Но тактическое ядерное оружие никогда не использовалось так, как они сейчас этим пугают.

Я полагаю, здесь большая часть блефа. Почему великие ядерные государства соглашаются играть в эту игру? Не знаю. Это большая ошибка, по рукам нужно бить сейчас, потому что можно выпустить процесс из-под контроля,

– предостерег Чалый.

Сегодня Запорожская АЭС находится под контролем оккупанта, который является "обезьяной с гранатой". Россияне могут прибегнуть к чему-либо.

"В этом базовая причина. А нас заводят в дискуссии о том, что там охлаждается, спокойно ли, как будет. Это абсолютно неправильный подход", – резюмировал Валерий Чалый.

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