Число жертв из-за подрыва гранаты в Керецковском сельском совете Мукачевского района выросла. Это повлияет на квалификацию дела.
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Срок может увеличиться
Представитель Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк сказала, что смерть еще одной из жертв теракта всплывает на квалификацию дела.
Когда у нас будут экспертизы по обеим смертям – будет возможность переквалифицировать на тяжелую часть статьи (часть 3) и там вероятное наказание в виде пожизненного заключения,
– сказала она.
Депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета
- Момент взрыва попал на видео. На записи видно, что мужчина заходит в помещение, где уже идет активное обсуждение. Он спокойно входит, на него никто не обращает внимания. Так же спокойно он достает гранаты из своих карманов.
- В субботу, 16 декабря, стало известно о первой жертве. Вечером в больнице скончался 55-летний депутат из села Березники Виктор Прядиль. О его смерти сообщил журналист Виталий Глагол. 15 января в больнице скончался еще один раненый депутат. Это 46-летний Мирослав Нить.
- Известно, что в результате подрыва трех гранат пострадали 23 человека, включая самого взрывателя. СБУ сообщила, что говорится о 16 мужчинах и 7 женщинах в возрасте от 28 до 68 лет.