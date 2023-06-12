Корреспондентка 24 Канала София Назаренко рассказала, что акции будут продолжаться, если мировое сообщество не даст достойную реакцию.

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Новый митинг украинцев в Брюсселе

Митингующие вышли с флагами Украины и ЕС, плакатами, некоторые привели домашних животных. Участники акции обливались водой, чтобы продемонстрировать Европе, в каких условиях живет Херсонщина уже почти неделю.

Наш основной месседж призвать мировое сообщество к реакции, потому что страна террорист совершила преступление против планеты, они уничтожают флору, фауну. Последствия, которые они причинили своими действиями, мы будем еще разгребать десятками годами,

– сказал член совета директоров "Промоут Укрейн" Василий Кушмунс.

Митинг в Брюсселе из-за подрыва Каховской ГЭС / фото Софии Назаренко

Организаторы требуют исключить Россию из Совбеза ООН и направить Украину гуманитарную помощь спасателям. Также участники акции призывают обеспечить финансовую поддержку пострадавшим, предоставить возможность приобрести жилье или построить новое.

Отметим, что акция проходила в правительственном квартале Бельгии, где расположены штаб – квартира ООН, правительство Бельгии, представительство США, а также миссия страны агрессора. К сегодняшнему протесту присоединились член палаты представителей Бельгии Жорж Даллемань и старший офицер бельгийской полиции Марк де Месмакер.

По словам организаторов, если в течение недели мир не отреагирует, то демонстрации из-за подрыва Каховской ГЭС в Брюсселе будут продолжаться.

Митинг в Брюсселе: смотрите видео

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