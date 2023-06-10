Ее трогательная история спасения не оставляет совершенно никого безразличным. Женщина пережила Вторую мировую войну, а теперь вынуждена спасаться еще от России, напавшей на Украину.

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Дочь просила спасти мать

Марии Леонтьевне – 84 года. Она — ребенок войны, которого россияне заставили снова проходить через ад. Затопленный микрорайон в Херсонской области стал ловушкой для невинных людей, среди которых и бедная пенсионерка,

– отметили в МВД, обратив внимание на сообщение от ГСЧС.

Обратилась к сотрудникам ГСЧС дочь Марии Леонтьевны. Она попросила спасти свою маму. На этом трогательную историю можно было бы завершать, но нет.

В ГСЧС рассказали историю спасения 84-летней женщины / Фото Павел Петров

Спасатель, отправившийся для эвакуации 84-летней женщины, узнал ее. Как выяснилось, она была его учительницей. В МВД отметили, что это судьба – "оказаться там, где ты нужен".

Важно! Сотрудники ГСЧС продолжают выполнять свою работу, несмотря на угрожающую им опасность. И их не остановит ни один российский террорист, ведь для украинцев каждая жизнь важна.

Эта история показывает нам, что даже в самые темные времена, когда весь мир кажется безнадежным, есть надежда и сила, которые нас объединяют,

– добавили в МВД.

Заметим, что в сети завирусилось мощное видео. На нем можно увидеть, как в Херсоне волонтер на крыше затопленного дома исполняет гимн Украины на саксофоне.

Какая ситуация в Херсонской области

В МВД поделились актуальной информацией о последствиях разрушения Каховской ГЭС. По состоянию на 20:30 10 июня известно, что:

в Херсонской области подтоплены 46 населенных пунктов, из которых 32 – на подконтрольной территории;

эвакуировали уже 2 699 человек;

пропавшими без вести числятся 29 человек;

в Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт, а эвакуировали 982 человека.

В Херсонской ОВА также сообщили, что площадь затопленных территорий уменьшилась вдвое. По словам руководителя Александра Прокудина, вода уже отошла из Николаевки, Львовского и Ольговки Бериславского района.