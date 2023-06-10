Пользователь tweet4anna в твиттере 10 июня опубликовала видео, которое поражает мурашек. Стоит отметить, что один из волонтеров рассказывал, что в городе ужасающие масштабы эвакуации – людей выносят через окна, пишет 24 Канал.
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Волонтер исполнил гимн Украины на затопленной крыше в Херсоне
В затопленном Херсоне волонтер исполняет гимн Украины,
– подписали видео.
Украинец исполняет гимн Украины посреди затопленного Херсона: смотрите видео, которое поражает слез
В Херсоне идет операция по эвакуации людей. По состоянию на вечер 10 июня власти вместе с волонтерами смогли эвакуировать из Херсонской области 2 699 человек, без вести пропавшими считаются 29 человек. С затопленной Николаевщины сумели вывезти 982 человека.
По состоянию на 20:30 10 июня в МВД рассказали, что подтопленными остаются:
- 46 населенных пунктов в Херсонской области, 32 из них – на подконтрольной Украине территории;
- 31 населенный пункт в Николаевской области.
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