Пользователь tweet4anna в твиттере 10 июня опубликовала видео, которое поражает мурашек. Стоит отметить, что один из волонтеров рассказывал, что в городе ужасающие масштабы эвакуации – людей выносят через окна, пишет 24 Канал.

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Волонтер исполнил гимн Украины на затопленной крыше в Херсоне

В затопленном Херсоне волонтер исполняет гимн Украины,

– подписали видео.

Украинец исполняет гимн Украины посреди затопленного Херсона: смотрите видео, которое поражает слез

В Херсоне идет операция по эвакуации людей. По состоянию на вечер 10 июня власти вместе с волонтерами смогли эвакуировать из Херсонской области 2 699 человек, без вести пропавшими считаются 29 человек. С затопленной Николаевщины сумели вывезти 982 человека.

По состоянию на 20:30 10 июня в МВД рассказали, что подтопленными остаются:

46 населенных пунктов в Херсонской области, 32 из них – на подконтрольной Украине территории;

31 населенный пункт в Николаевской области.

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Обратите внимание! Утром 9 июня в Херсонской ОВА призвали волонтеров с лодками пока не ехать в Херсон. В частности, из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации безопасности. Однако власти объяснили, как можно помочь людям в Херсонской области.