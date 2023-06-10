Користувачка tweet4anna у твітері 10 червня опублікувала відео, яке вражає до мурах. Варто зазначити, що один з волонтерів розповідав, що у місті жахливі масштаби евакуації – людей виносять через вікна, пише 24 Канал.

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Волонтер виконав гімн України на затопленому даху в Херсоні

У затопленому Херсоні волонтер виконує гімн України,

– підписали відео.

Українець виконує гімн України посеред затопленого Херсона: дивіться відео, яке вражає до сліз

У Херсоні триває операція з евакуації людей. Станом на вечір 10 червня влада разом з волонтерами змогла евакуювати з Херсонської області 2 699 людей, безвісти зниклими вважаються 29 осіб. З затопленої Миколаївщини зуміли вивезти 982 людини.

Станом на 20:30 10 червня у МВС розповіли, що підтопленими залишаються:

46 населених пунктів у Херсонській області, 32 з них – на підконтрольній Україні території;

31 населений пункт у Миколаївській області.

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Зверніть увагу! Вранці 9 червня у Херсонській ОВА закликали волонтерів з човнами поки що не їхати у Херсон. Зокрема, через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації. Проте влада пояснила, як можна допомогти людям у Херсонській області.