Її зворушлива історія порятунку не залишає абсолютно нікого байдужим. Жінка пережила Другу світову війну, а тепер змушена рятуватися ще й від Росії, яка напала на Україну.

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Донька просила врятувати матір

Марії Леонтіївні — 84 роки. Вона — дитина війни, яку росіяни змусили знову проходити через пекло. Затоплений мікрорайон на Херсонщині став пасткою для невинних людей, серед яких і бідолашна пенсіонерка,

– зазначили у МВС, звернувши увагу на допис від ДСНС.

Звернулася до співробітників ДСНС донька Марії Леонтіївни. Вона попрохала врятувати свою маму. На цьому зворушливу історію можна було б завершувати, але ж ні.

У ДСНС розповіли історію порятунку 84-річної жінки / Фото Павло Петров

Рятувальник, який вирушив для евакуації 84-річної жінки, впізнав її. Як з'ясувалося, вона була його вчителькою. У МВС зауважили, що це доля – "опинитися там, де ти потрібен".

Важливо! Співробітники ДСНС продовжують виконувати свою роботу, попри небезпеку, яка загрожує їм. І їх не зупинить жоден російський терорист, адже для українців кожне життя важливе.

Ця історія показує нам, що навіть у найтемніші часи, коли весь світ здається безнадійним, є надія і сила, які нас єднають,

– додали у МВС.

Зауважимо, що в мережі завірусилося потужне відео. На ньому можна побачити, як у Херсоні волонтер на даху затопленого дому виконує гімн України на саксофоні.

Яка ситуація на Херсонщині

У МВС поділилися актуальною інформацією щодо наслідків руйнування Каховської ГЕС. Станом на 20:30 10 червня відомо, що:

у Херсонській області підтоплено 46 населених пунктів, з яких 32 – на підконтрольній території;

евакуювали вже 2 699 осіб;

зниклими безвісти вважаються 29 людей;

на Миколаївщині підтоплений 31 населений пункт, а евакуювали 982 особи.

У Херсонській ОВА також повідомили, що площа затоплених територій зменшилася вдвічі. За словами очільника Олександра Прокудіна, вода вже відійшла з Миколаївки, Львового й Ольгівки Бериславського району.