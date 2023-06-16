Россияне коварно взорвали Каховскую ГЭС 6 июня. В результате террористического акта захватчиков затопленными оказались десятки населенных пунктов Херсонщины. Кое-где подтопление фиксировали и в Николаевской области. 24 Канал.

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Как фермер спасал урожай арбузов

Фермер в Херсонской области создал настоящую "систему обороны", чтобы спасти будущий урожай арбузов, моркови и огурцов. Виктор Свидерский рассказал, что аграрий сделал земляной вал и несколько рвов. Такая тактика помогла ему спасти поле от затопления. Хотя вода подходила, и Южный Буг был наравне с земляным валом, однако ростки удалось защитить.

Вы видите, какой вал совершил. Там дальше идет Буг, и Буг дошел почти поверх этого вала. В некоторых местах переливался, ребята с лопатами, трактор – нагребали, дальше подбрасывали. Здесь всюду полностью стояла вода, на поле вода не зашла, до арбузов не достала. Там дальше морковь идет, огурцы,

– рассказал Виктор.

Как фермер боролся с затоплением: смотрите видео

По словам агронома, фермер вместе с командой 2 дня боролся со стихией, чтобы вода не подтопила поле. Они вырыли несколько "линий обороны". Первая проходила в нескольких метрах от поля – между посадками, где трактором вырыли траншею. Второй "линией обороны" стали рвы, которые люди рыли вручную лопатами, а третьей - навернули огромный земляной вал.

"Боритесь до последнего и ни на секунду не сдавайтесь", - подчеркнул фермер.

Какую "систему обороны" создали аграрии: смотрите видео

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