Росіяни підступно підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Внаслідок терористичного акту загарбників затопленими опинилися десятки населених пунктів Херсонщини. Подекуди підтоплення фіксували й на Миколаївщині, повідомляє 24 Канал.

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Як фермер рятував врожай кавунів

Фермер на Херсонщині створив справжню "систему оборони", щоб врятувати майбутній врожай кавунів, моркви та огірків. Віктор Свідерський розповів, що аграрій зробив земляний вал та кілька ровів. Така тактика допомогла йому врятувати поле від затоплення. Хоча вода підходила, й Південний Буг був на рівні із земляним валом, проте паростки вдалося захистити.

Ви бачите, який вал зробив. Там далі йде Буг, і Буг дійшов майже поверх цього валу. У деяких місцях переливався, хлопці з лопатами, трактор – нагортали, далі підкидували. Тут всюди повністю стояла вода, на поле вода не зайшла, до кавунчиків не дістала. Там далі морква іде, огірки,

– розповів Віктор.

Як фермер боровся із затопленням: дивіться відео

За словами агронома, фермер разом з командою 2 дні боровся зі стихією, аби вода не підтопила поле. Вони вирили декілька "ліній оборони". Перша проходила за кілька метрів до поля – між посадками, де трактором вирили траншею. Другою "лінією оборони" стали рови, які люди копали вручну лопатами, а третьою – нагорнули величезний земляний вал.

"Боріться до останнього і ні на секунду не здавайтеся", – наголосив фермер.

Яку "систему оборони" створили аграрії: дивіться відео

Підрив Каховської ГЕС: основне