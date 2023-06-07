Уровень воды не повышается, количество людей, нуждающихся в помощи и эвакуации, не увеличивается. Около 20 населенных пунктов либо существенно, либо частично повреждены в результате подтопления. Об этом 24 Каналу сказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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На правом берегу Херсонщины удалось оперативно начать эвакуацию людей, избежав многочисленных жертв.

"Я очень благодарю председателя нашей областной военной администрации Александра Прокудина, всю команду, ГСЧС, полицию, безумное количество волонтеров и организаций, которые очень быстро присоединились к помощи херсонцам. Все это было очень быстро организовано. К счастью, у нас нет сейчас трагических потерь людей от этих последствий", – подчеркнул Соболевский.

Людей бросили на произвол судьбы

На левом берегу – совсем другая ситуация. Людей просто оставили на произвол судьбы.

"Мы воюем не с людьми. Это существа, живущие в каком-то другом измерении", – сказал Соболевский.

Так, люди сидели на крышах домов, им никто не оказывал помощи. Кроме того, захватчики не позволяли волонтерам спасать пострадавших. Было несколько случаев, когда россияне требовали денег, чтобы разрешить нашим людям на лодках спасать других.

Им не только не помогали решить этот вопрос, там были постоянные препятствия, чтобы спастись самостоятельно. Есть случаи, когда людей не выпускали на блокпостах, ведь у них нет российского паспорта. Оккупантов не интересуют жизнь наших людей, чтобы они не рассказывали в своей пропаганде,

– констатировал заместитель председателя Херсонского облсовета.

Кроме того, из-за рельефа там значительно большее подтопление. Это касается Новой Каховки, Олешек и других населённых пунктов.

"Главное – это отношение к людям и доступ гуманитарных ресурсов к ним. Этого там сейчас нет", – отметил Соболевский.

Местных коллаборантов о теракте никто не предупреждал, их никуда не вывозили. Однако есть информация, что около 2 ночи россияне покинули свои позиции. Очередное доказательство, что это была спланированная акция.

"В некоторых населенных пунктах коллаборанты уехали. Россияне вернули их обратно, чтобы те делали вид, что все хорошо, поддерживали нормальное моральное состояние общины. Их вернули не заниматься эвакуацией и спасать людей, а нужна была картинка, что все контролируемо", – пояснил зампредседателя облсовета.

Как помочь людям

В настоящее время помощью пострадавшим системно занимается областная военная администрация. Там владеют всеми актуальными потребностями населенных пунктов, они осуществляют коммуникацию с основными донорами и другими организациями, которые очень помогают.

По словам Соболевского, есть большая проблема с бутылированной водой. Есть понимание, что такая ситуация будет сохраняться еще долго.

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