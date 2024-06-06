Говорится о генерал-полковнике вооруженных сил России, экс-командующем российской группировки "Днепр".

Смотрите также Год после подрыва: в Укргидроэнерго рассказали, за сколько времени можно восстановить Каховскую ГЭС

В чем подозревают оккупанта

По данным следствия, с целью подготовки к разрушению плотины подозреваемый координировал подчиненные ему подразделения, в частности инженерно-саперную службу и 205-ю отдельную мотострелковую бригаду. А в ночь на 6 июня 2023 года он лично обеспечил осуществление подрыва.

Он не мог не осознавать, что плотина является гражданским объектом, а ее разрушение приведет к тяжелым последствиям для гражданского населения,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что для установления экологических последствий следователи проводят комплексные судебные и комиссионные экологические экспертизы. После получения выводов этих экспертиз прокуроры и следователи смогут принять решение об уголовном преследовании и за преступление экоцида.



Также правоохранители устанавливают других причастных к этому военному преступлению, в том числе представителей политического и военного командования государства-агрессора.

Последствия подрыва Каховской ГЭС были трагическими