Говорится о генерал-полковнике вооруженных сил России, экс-командующем российской группировки "Днепр".
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В чем подозревают оккупанта
По данным следствия, с целью подготовки к разрушению плотины подозреваемый координировал подчиненные ему подразделения, в частности инженерно-саперную службу и 205-ю отдельную мотострелковую бригаду. А в ночь на 6 июня 2023 года он лично обеспечил осуществление подрыва.
Он не мог не осознавать, что плотина является гражданским объектом, а ее разрушение приведет к тяжелым последствиям для гражданского населения,
– отметили в Офисе генпрокурора.
Отмечается, что для установления экологических последствий следователи проводят комплексные судебные и комиссионные экологические экспертизы. После получения выводов этих экспертиз прокуроры и следователи смогут принять решение об уголовном преследовании и за преступление экоцида.
Также правоохранители устанавливают других причастных к этому военному преступлению, в том числе представителей политического и военного командования государства-агрессора.
Последствия подрыва Каховской ГЭС были трагическими
- В результате подрыва плотины Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 35 гражданских. 24 человека считаются пропавшими без вести. Больше всего пострадала оккупированная часть Херсонской области. Точные потери там подсчитать невозможно.
- Были затоплены 66 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей, а также большие площади сельскохозяйственного, природно-заповедного и лесного фондов.
- Также размыло плодородные почвы, под угрозой уничтожения оказались животные и растения, в частности те, которые имеют природоохранный статус.
- Затопило ряд промышленных и других опасных объектов – вещества смыло водой, после чего их поглотила почва, это принесло масштабный ущерб окружающей среде.
- По оценкам экологов, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Непосредственно пострадали 5 областей, а косвенные убытки и потери понесли люди на всей территории Украины.