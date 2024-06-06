Мовиться про генерал-полковника збройних сил Росії, екскомандувача російського угруповання "Днєпр".

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У чому підозрюють окупанта

За даними слідства, з метою підготовки до руйнування греблі підозрюваний координував підпорядковані йому підрозділи, зокрема, інженерно-саперну службу та 205-ту окрему мотострілецьку бригаду. А в ніч на 6 червня 2023 року він особисто забезпечив здійснення підриву.

Він не міг не усвідомлювати, що гребля є цивільним об’єктом, а її руйнування призведе до тяжких наслідків для цивільного населення,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що для встановлення екологічних наслідків слідчі проводять комплексні судові та комісійні екологічні експертизи. Після отримання висновків цих експертиз прокурори та слідчі зможуть прийняти рішення про кримінальне переслідування і за злочин екоциду.



Також правоохоронці встановлюють інших причетних до цього воєнного злочину, у тому числі представників політичного та військового командування держави-агресора.

Наслідки підриву Каховської ГЕС були трагічними