Об этом 24 Каналу сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что уровень воды продолжает подниматься.

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"Например, в дельте Днепра, куда она доходит постепенно. Если еще вчера там не было критических подтоплений, то сегодня вода значительно поднимается. Это может говорить о том, что на этот участок будет перенесено много опасных предметов", – сказала она.

Россияне не доверяют друг другу

Наталья Гуменюк отметила, что вода оттеснила позиции окупантов на 5 – 15 километров вглубь. Они должны перемещать свою технику, огневые позиции и подразделения.

Часть техники и людей они потеряли под этой водой, потому что даже не доверяли друг другу и не извещали о своих планах подразделения. Характерным признаком, что они готовили этот теракт, было то, что накануне заглушили всю связь вдоль левого берега,

– рассказала спикер.

Она подчеркнула, что количество техники врага, которое осталось под водой, выясняют.

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Враг продолжает обстрелы

Появилась информация, что российские диверсанты под видом гражданских могут попытаться эвакуироваться на правый берег. Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины заверила, что россиянам будет сложно это сделать.

В первую очередь из-за площади разлива расстояние между берегами значительно увеличилось. Также лодок на левом берегу критическая нехватка. Россияне даже не могут эвакуировать сами себя, вывезти свои же подразделения, которые оставались на крышах домов,

– объяснила она.

Гуменюк подчеркнула, что захватчики не заботятся о местном населении. Люди были вынуждены ночевать на крышах и верхних этажах домов, они не могут выбраться из этой ловушки.

"Поэтому движение лодки на таком большом расстоянии сразу будет под пристальным взглядом. В частности, под обстрелами, потому что обстрелы не прекращаются, хотя и расстояние увеличилось. Россия все равно продолжает обстреливать", – отметила спикер.

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