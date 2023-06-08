Заметим, что за двое суток уровень воды в реке Южный Буг, возле Николаева, поднялся на 97 сантиметров. Причем наблюдается небольшой рост подъема.

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Какие показатели уровня воды в Николаевской области

Обновлено! По состоянию на 10:00 8 июня уровень воды в Николаеве вырос еще на 2 сантиметра и теперь этот показатель составляет не 97, а 99 сантиметров. Об этом рассказал городской глава Александр Сенкевич.

Николаевский гидрометеорологический центр опубликовал данные как об уровне воды в Южном Буге, так и в Днепро-Бугском лимане:

в Николаеве уровень воды на 6 сантиметров превысил исторический максимум (фиксировали в ноябре 1981 года);

в селе Парутино – на 40 сантиметров выше исторического максимума (в последний раз было в 1981 году);

в Очакове – на 20 сантиметров выше (в последний раз максимум фиксировали в 1978 году).

Представитель начальника Николаевской ОВА Виктория Олейник подробнее рассказала о ситуации в областном центре. Она подтвердила, что уровень воды поднялся на 97 сантиметров. В то же время подчеркнула, что говорится именно о пляжах. Вода до домов не доходит. По ее словам, в запасе еще около 30 сантиметров. Впрочем, местные власти ожидают, что в регионе вода может пойти на убыль.

Трудная ситуация сейчас на Херсонщине. Известно, что 600 квадратных километров области ушли под воду из-за подрыва Каховской ГЭС.

Большая часть – оккупированные территории

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что 32% затопленных территорий – на правом берегу, а 68% – на левом. Собственно, последний временно захваченный россиянами. Он также отметил, что по состоянию на утро 8 июня средний уровень подтопления был 5,61 метра.

Глава ОВА добавил, что, несмотря на российские обстрелы, из зоны подтопления продолжают эвакуировать людей. По состоянию на утро 8 июня опасные районы покинули 1 999 человек. Большинство из них – жители микрорайона Корабел. Речь идет о 1 495 людях.

По словам Прокудина, на левом берегу ситуация очень сложная. Люди там страдают не только от большой воды, но и от российского террора. К сожалению, оккупанты отказываются спасать жителей захваченной части Херсонщины.