Зауважимо, що за дві доби рівень води у річці Південний Буг, що поблизу Миколаєва, піднявся на 97 сантиметрів. Причому, спостерігається невелике зростання підйому.

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Які показники рівня води на Миколаївщині

Оновлено! Станом на 10:00 8 червня, рівень води у Миколаєві зріс ще на 2 сантиметри і тепер цей показник становить не 97, а 99 сантиметрів. Про це розповів міський голова Олександр Сєнкевич.

Миколаївський гідрометеорологічний центр опублікував дані як щодо рівня води у Південному Бузі, так й у Дніпро-Бузькому лимані:

у Миколаєві рівень води на 6 сантиметрів перевищив історичний максимум (фіксували у листопаді 1981 року);

у селі Парутине – на 40 сантиметрів вище за історичний максимум (востаннє було у 1981 році);

в Очакові – на 20 сантиметрів вище (востаннє максимум фіксували у 1978 році).

Речниця начальника Миколаївської ОВА Вікторія Олійник детальніше розповіла про ситуацію в обласному центрі. Вона підтвердила, що рівень води піднявся на 97 сантиметрів. Водночас підкреслила, що мовиться саме про пляжі. Вода до домівок не доходить наразі. За її словами, в запасі є ще близько 30 сантиметрів. Втім, місцева влада очікує, що в регіоні вода може піти на спад.

Скрутна ситуація зараз на Херсонщині. Відомо, що 600 квадратних кілометрів області пішли під воду через підрив Каховської ГЕС.

Більша частина – окуповані території

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що 32% затоплених територій – на правому березі, а 68% – на лівому. Власне, останній тимчасово захоплений росіянами. Він також зауважив, що станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення був 5,61 метра.

Глава ОВА додав, що попри російські обстріли, з зони підтоплення продовжують евакуйовувати людей. Станом на ранок 8 червня небезпечні райони покинули 1 999 людей. Найбільше із них – мешканці мікрорайону Корабел. Мовиться про 1 495 людей.

За словами Прокудіна, на лівому березі ситуація надзвичайно складна. Люди там потерпають не лише від великої води, а й від російського терору. На жаль, окупанти відмовляються рятувати мешканців захопленої частини Херсонщини.