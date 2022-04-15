Подрыв Каховской ГЭС и подготовка обстрела Лозовой: оккупанты в который раз распространяют фейки

Российские войска не перестают распространять ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Украины. Сейчас оккупанты сообщают о якобы подрыве Каховской ГЭС и подготовке обстрела Лозовой.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, которые враг распространял 15 апреля.

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Оккупанты в очередной раз распространяют фейки

Так, первый фейк о том, что защитники Украины попытались "нанести удар по Каховской ГЭС ракетами "Точка-У". В минобороны России сообщили, что они "предотвратили попытку националистов".

Кроме того, удар по ГЭС, "нанесенный украинскими военными", мог привести к затоплению ряда населенных пунктов Херсонской области.

Второй ложной информацией является сообщение спикера российских войск о ракетном ударе по Лозовой.

По их словам, "в ближайшее время украинские военные планируют нанести удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на вокзале в Лозовой Харьковской области, аналогично ракетному удару в Краматорске".

Украинская армия не обстреливает гражданское население,

– подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

При этом минобороны врага утверждает, что "для имитации удара" с оккупированных территорий пуск ракет "Точка-У" будет нанесен со стороны Старомыхайловки Донецкой области.

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